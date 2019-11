Onzeker of Uber in Londen mag blijven rijden

Uber en Transport for London liggen al jaren met elkaar overhoop. De taxidienst verloor in 2017 zijn recht om in Londen te rijden, omdat Uber de veiligheidsregels niet zou naleven en omdat Uber actief controleurs zou tegenwerken. Uber ging in beroep en voerde veranderingen door. Vorig jaar kreeg Uber van de rechter een voorwaardelijke vergunning van vijftien maanden. Die werd in september met twee maanden verlengd.

Uber heeft ongeveer 45.000 chauffeurs in Londen. In de Britse hoofdstad wordt de app maandelijks door meer dan 3,6 miljoen mensen gebruikt. Daarmee is Londen de grootste Europese markt voor het Amerikaanse bedrijf.

De beurskoers van Uber in de voorbeurshandel op Wall Street stond ongeveer 6% lager.