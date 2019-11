Uber verliest mogelijk zijn vergunning in Londen. Ⓒ AFP

LONDEN (ANP) - Uber moet vertrekken uit Londen, een van zijn belangrijkste markten in de wereld. De toezichthouder Transport for London gaat de licentie van het bedrijf achter de taxi-app niet verlengen. Uber heeft laten weten in beroep te gaan tegen de uitspraak