KLM vliegt nog zeker vijf weken niet naar China

De reden voor het niet vliegen op China is de uitbraak van het coronavirus. „De gezondheid van ons personeel en onze passagiers is topprioriteit”, aldus de maatschappij in een verklaring.

Vluchten naar Chengdu, Hangzhou en Xiamen zijn tot en met 28 maart geschrapt.

Vanaf 16 maart wil KLM weer om de dag naar Peking en Shanghai vliegen, zustermaatschappij Air France doet dan hetzelfde vanaf Parijs. Vanaf 29 maart gaat KLM weer dagelijks op beide steden vliegen.

Wegens de uitbraak van het virus had KLM sinds begin februari vluchten naar China al tijdelijk opgeschort. KLM zegt de ontwikkelingen van de uitbraak van het coronavirus in China nauwgezet te volgen en heeft intensief contact met diverse nationale en internationale gezondheids- en luchtvaartinstanties. Voor klanten blijft de omboekregeling van kracht.