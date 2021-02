Particuliere beleggers achter WallStreetbets jagen zilverprijs omhoog

Vooral in de Australische markt gingen zilvermijnbedrijven tot 30% omhoog. De future voor zilver zelf noteert maandag 10,1% hoger.

De grotere indextracker of Etf iShares Silver Trust, waarmee beleggers niet in het goud zelf beleggen, ging vrijdag 9% omhoog.

In Nederland profiteerde het hedgefonds van Willem Middelkoop. Zijn Commodity Discovery Fund heeft voor 12,5% van het totaal belegd vermogen, dat vorig jaar de €100 miljoen oversteeg, in zilveraandelen van bijvoorbeeld het Bosnische Adriat Metals gestoken.

,,We breiden uit. Die positie kan tegen volgend weekend 20%zijn”, aldus Middelkoop. ,,Het grote verhaal is wel dat de markt van fysiek zilver klein is; er is zilver wereldwijd, maar er is weinig voorraad.”

,,Het is een enorme vraag vanuit kopers, vermoedelijk vanuit WallStreetbets. En niets is in de markt is de afgelopen tientallen jaren zo lang short verkocht als de hele zilvermarkt”, zegt de zilverspecialist David Morgan. „Er is nog nooit zoveel commerciële vraag naar zilvermunten en zilverstaven geweest dat ik me kan herinneren. WallStreetbets-beleggers zien daar een kans in tegen shortsellers. Interessant voor hen is dat je er zonder beperkingen van een broker in kunt beleggen.”

De beursrebellen werden vorige week geblokkeerd bij broker Robinhood om aankopen te doen in aandelen GameStop en AMC Entertainment, waarop hedgefondsen eerder short gingen.

Door de prijs te laten stijgen, bezorgen de WallStreetbets-beleggers deze hedgefondsen verliezen.

De belangstelling voor het edelmetaal is dermate groot, dat aanbieders van fysiek zilver voor de consumentenmarkt, Apmax en Sprott Money, zondag geen orders meer konden aannemen.