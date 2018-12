China creëert energiereus in Peking

De Chinese overheid heeft twee energiebedrijven die actief zijn in de hoofdstad Peking, samengevoegd tot een nieuwe onderneming. Daardoor is een bedrijf ontstaan met omgerekend ruim 26 miljard euro aan bezittingen. De stap moet leiden tot meer efficiëntie in de energievoorziening en minder vervuiling, meldde het staatspersbureau Xinhua maandag.