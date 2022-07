Boeren waarschuwen: ’Stikstofdoelen van tafel, anders meer acties’

De protestboeren zeggen bereid te zijn in praten met het kabinet, maar dan moet het kabinet de stikstofreductiedoelstelling van 50%. „Dit beleid gaat van tafel, hoe dan ook”, zegt boer Koos Cromwijk. „We gaan duurzaam voedsel verbouwen met innovatie. We zijn bereid het zomerreces door te gaan en dat er in september een plan op tafel ligt. Maar dan moeten wel de huidige plannen van tafel gaan en de gesprekken open zijn, want anders komt er geen gesprek. Dan komt er alleen een verhoor van de regering.”

Koos Cromwijk Ⓒ ANP/HH

Boeren blokkeren met hun trekkers door het hele land distributiecentra. Supermarkten kregen hierdoor niet geleverd en ook bezorgdiensten moesten veel bestellingen afzeggen.

Het noorden gaat door

Hoelang boeren nog doorgaan met het blokkeren van distributiecentra van supermarkten blijft voorlopig onduidelijk. Boeren in het noorden van het land willen er voorlopig mee doorgaan, aldus Mark van den Oever van Farmers Defence Force (FDF). „De sfeer zit er daar goed in.”

In het land is ook een wisselend beeld te zien. Zo hebben boeren de blokkade van het distributiecentrum van Jumbo in Veghel opgeheven. „We zijn in Veghel weggegaan, om escalatie te voorkomen”, zegt FDF-voorzitter Mark van de Oever. „De politie dreigde de trekkers in beslag te nemen. Daar zijn ze niet zo goed omgegaan met het recht op demonstratie.”

In niet alle regio’s zijn boeren van plan snel huiswaarts te keren, weet Van den Oever. „In het noorden willen ze vanavond en morgen doorgaan. Daar sluiten zich ook steeds meer mensen aan bij de blokkade. Tot wanneer die blokkades daar blijven? Dat weet ik niet, het is een open einde.”

Supermarkten

Het zal per regio verschillen hoelang de boeren een blokkade blijven opwerpen. Door het hele land zijn boerenprotesten tegen de stikstofplannen van het kabinet. Boeren hebben het daarbij vooral voorzien om de distributiecentra van supermarkten. Daarnaast zijn enkele snelwegen geblokkeerd. ’

Van den Oever sluit niet uit dat er dinsdag weer acties zijn. Hij stelt maandagmiddag wel dat daar nog geen concrete plannen voor zijn.

Maandagochtend sloten ook de vissers zich aan bij de boeren door met hun kotters de toegang tot de havens te blokkeren. Kustvissers moeten vanaf 1 januari een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming hebben, omdat zij ook in de buurt van Natura 2000-gebieden actief zijn.