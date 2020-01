Hockey steeds meer elitesport: contributie richting €300

Volwassenen die atletieken, handballen en volleyballen, en kinderen die volleyballen, hebben de kleinste prijsstijgingen voor de kiezen gekregen. Kinderen die lid zijn van een atletiekclub kregen te maken met de grootste stijging, zij zijn gemiddeld 4% meer gaan betalen.

Het instituut heeft gekeken naar atletiek, handbal, hockey, voetbal en volleybal. De stijging van de contributie bij de vijf grootste sporten (hockey, handbal, atletiek, volleybal) volgt grotendeels de inflatie. De contributie bij hockey stijgt het snelst.

Uit het rapport blijkt dat bij deze vijf sporten zijn de gemiddelde contributies over het seizoen 2018/2019 het hoogst was voor volwassenen van hockeyverenigingen (€299), gevolgd door handbal (€249). Atletiek (€175) is het goedkoopst, gevolgd door voetbal (€207). Hockeyjunioren betalen gemiddeld genomen de hoogste contributie (€273) en atletiekleden de laagste contributie (€155).

Het Mulier Instituut heeft ook naar de tickets voor zwembaden gekeken. Daar bleek dat een zwembezoek gemiddeld €5,11 kost. In Noord-Brabant en Limburg is de gemiddelde toegangsprijs het hoogst, in Groningen en Drenthe is een frisse duik nemen het minst prijzig.