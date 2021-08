Zoom onderuit op mat Wall Street

Het aandeel Zoom keldert 16%. De omzet steeg in het afgelopen kwartaal voor het eerst tot boven de $1 miljard. Voor het derde kwartaal verwacht Zoom een omzet die ongeveer even groot is als die van de afgelopen periode. Dat duidt er volgens analisten op dat Zoom erop rekent dat het aantal gebruikers niet hard door blijft groeien.

De Dow Jones-index noteert kort na opening een min van 0,2% op 35.353 punten. De S&P 500 zakt 0,1% tot 4523 punten en de Nasdaq daalt 0,2% tot 15.241 punten.

De Amerikaanse beurzen hebben een goede augustusmaand achter de rug. De S&P 500 ligt op koers voor de zevende maand met winst op rij. In augustus gaat het om een plus van circa 3%. De Nasdaq is 4% geklommen en de Dow Jones-index 1,5%.

De technologiefondsen doen dinsdag een stapje terug, na de koerswinsten van een dag eerder. Zo daalt Apple 0,9%, terwijl Amazon, Facebook, Netflix en Tesla een fractie inleveren.

Uber

Taxidienst Uber Technologies stijgt 0,8%. Het Russische techbedrijf Yandex betaalt $1 miljard om Uber uit te kopen bij een samenwerkingsverband voor maaltijdbezorging en zelfrijdende auto’s in Rusland. De bedrijven blijven wel partners bij taxidiensten. Yandex, dat een notering heeft in New York, wint 1,1%.

Commercieel ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic gaat bijna 5% omhoog. Zakenbank Jefferies heeft een koopadvies geplakt op Virgin Galactic door de verwachting dat de vraag naar zijn ruimtereizen sterk zal groeien.

De oliebedrijven ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips daalden tot 0,3 procent in aanloop naar de vergadering van de olie-alliantie OPEC+ op woensdag over de productie. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent goedkoper op 68,62 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent minder op 72,91 dollar per vat.

