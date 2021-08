Zoom onderuit op vlakke beurzen VS

Het aandeel Zoom keldert 16%. De omzet steeg in het afgelopen kwartaal voor het eerst tot boven de $1 miljard. Voor het derde kwartaal verwacht Zoom een omzet die ongeveer even groot is als die van de afgelopen periode. Dat duidt er volgens analisten op dat Zoom erop rekent dat het aantal gebruikers niet hard door blijft groeien.

Met nog twee handelsuren te gaan noteert de Dow Jones-index 0,1% lager. De S&P 500 zakt ook 0,1%. De Nasdaq is vrijwel onveranderd.

De Amerikaanse beurzen hebben een goede augustusmaand achter de rug. De S&P 500 ligt op koers voor de zevende maand met winst op rij. In augustus gaat het om een plus van circa 3%. De Nasdaq is 4% geklommen en de Dow Jones-index 1,5%.

De technologiefondsen doen dinsdag een stapje terug, na de koerswinsten van een dag eerder. Zo daalt Apple 0,5%. De techgigant heeft naar verluidt productieproblemen met zijn nieuwe smartwatch. Fabrikanten zouden moeite hebben het productieproces aan te passen aan het nieuwe ontwerp, wat leidt tot vertragingen, aldus ingewijden tegen persbureau Bloomberg.

Microsoft zakt 0,1%. Het nieuwe besturingssysteem van de softwaregigant, Windows 11, zal op 5 oktober beschikbaar komen.

Google-moeder Alphabet mag 0,4% bijschrijven. Google stelt de verplichte terugkeer van zijn personeel naar kantoor uit. Reden voor de vertraging is de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen met de Delta-variant wereldwijd. Google-personeel mag tot zeker 10 januari kiezen of het al dan niet op kantoor werkt. De techreus volgt daarmee soortgelijke besluiten van Facebook en Apple.

Uber

Taxidienst Uber Technologies gaat 0,2% achteruit. Het Russische techbedrijf Yandex betaalt $1 miljard om Uber uit te kopen bij een samenwerkingsverband voor maaltijdbezorging en zelfrijdende auto’s in Rusland. De bedrijven blijven wel partners bij taxidiensten. Yandex, dat een notering heeft in New York, wint 4,6%.

Commercieel ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic gaat 11,3% omhoog. Zakenbank Jefferies heeft een koopadvies geplakt op Virgin Galactic door de verwachting dat de vraag naar zijn ruimtereizen sterk zal groeien.

Wells Fargo (-4,3%) riskeert nieuwe boetes of andere sancties vanwege een fraudeschandaal dat vijf jaar geleden aan het licht kwam. De Amerikaanse bank zou naar verluidt te weinig haast maken met het compenseren van slachtoffers. Ook maatregelen om herhaling van de fraude te voorkomen zouden te lang op zich laten wachten.