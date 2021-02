Oud-DSM-baas Sijbesma nieuwe president-commissaris van Philips

Sijbesma stond van 2007 tot vorig jaar aan het roer van DSM. Daarnaast was hij op verzoek van het kabinet tijdelijk speciaal gezant in de coronacrisis, om te helpen de testcapaciteit op te krikken. Bij Philips is Sijbesma ook geen onbekende, want hij is al sinds vorig jaar commissaris bij de onderneming.

Zijn voorganger Van der Veer was van 2004 tot 2009 de hoogste baas van Shell. Inmiddels zit hij al zo'n twaalf in de raad van commissarissen van Philips. Sinds 2011 is hij voorzitter van het interne toezichtsorgaan.