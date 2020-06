Wirecard vraagt uitstel van betaling aan

In een korte persverklaring stelt Wirecard dat het financiële technologiebedrijf er niet in slaagt om de voldoende liquiditeit in kas te krijgen en dat het ook niet aan de schulden kan voldoen.

De handel in het in een week toch al spectaculair gekelderde aandeel Wirecard werd donderdag stilgelegd op de Duitse beurs. Het aandeel dook in de ochtenduren nog onder de €10 euro. Acht dagen geleden stond de koers nog op €103,84.

De concurrent van de Nederlandse betaalverwerker Adyen raakte in korte tijd zwaar in opspraak. Een week geleden bleek dat accountant EY een gat van zo’n €2 miljard in de balans had opgemerkt. Ceo en grootaandeelhouder Markus Braun werd maandagavond opgepakt op verdeking van marktmanipulatie. Braun is inmiddels op borgtocht vrij. Deze week bleek dat de Oostenrijker kort voor de fraude openbaar werd was begonnen met het verkopen van zijn meerderheidsbelan van 7% in Wirecard.

Spookgeld

Het ruim 20 jaar oude Wirecard wordt er al lange tijd van beticht de spectaculaire groeicijfers op te kloppen. Maar ondanks diverse extra controles van de boeken kwam er nooit fraude aan het licht. Het kaartenshuis stortte een week geleden ineen toen met €1,9 miljard een kwart van de balans bleek verdwenen.

Ceo Braun verklaarde eerst dat het spookgeld op rekeningen bij Bank of the Philippine Islands en BDO Unibank zou staan. Dat bleek echter niet het geval. Maandag erkende het bedrijf dat het geld vermoedelijk niet bestaat. Braun was toen al uit eigen beweging opgestapt.

Ondertussen is de Duitse justitie nog altijd op zoek naar de tweede man van Wirecard: Jan Marsalek. Tegen de maandag ontslagen chief operations officer (coo) is volgens de Duitse zakenkrant Handelsblatt een arrestatiebevel uitgevaardigd. De Filipijnse autoriteiten sluiten niet uit dat hij op de Filipijnen zit.