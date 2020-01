Column: waarom we ongelukkig worden van inspraak

Leiders kunnen te veel macht hebben, maar ook te weinig. Ⓒ ANP

We willen allemaal gehoord worden. Meepraten. Betrokken zijn bij besluitvorming. De afgelopen zeventig jaar hebben we op alle terreinen zeggenschap gekregen. Onze leiders luisteren. In kerken, regeringen, families, organisaties. Hiërarchie is verzacht. We evalueren op twitter de baard van de koning, checken online de expertise van de dokter en geven feedback aan onze baas.