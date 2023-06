Nikola schrapt honderden banen; stekkertruckfabrikant trekt handen af van Europa

De vrachtwagenbouwer wil zich hiermee meer richten op de Noord-Amerikaanse markt. Overigens is Nikola niet de enige die zijn strategie opnieuw moet bepalen. Door renteverhogingen van de Amerikaanse centrale bank Fed is het voor veel bedrijven in de Verenigde Staten lastig om kapitaal aan te trekken, waardoor zij zich gedwongen voelen meer ter richten om hun kernmarkten en -activiteiten.

Van de 270 banen die verdwijnen, verdwijnen er 150 bij de ondersteuning van de Europese programma’s. De ingreep moet jaarlijks $50 miljoen aan kostenbesparingen opleveren en komt nog geen jaar nadat de eerste trucks van Nikola zijn afgeleverd.

Conflict

Ook extra aandelen uitgeven om vers geld te trekken, is lastig voor Nikola. De stekkertruckfabrikant heeft een conflict met oprichter en grootaandeelhouder, oprichter en voormalig ceo Trevor Milton. Die heeft opgeroepen tot een verandering in de leiding van het bedrijf en andere investeerders aangespoord om tegen het voorstel om extra aandelen uit te geven, te stemmen. Beleggers houden de kasreserves bij Nikola en andere fabrikanten van elektrische voertuigen nauwlettend in de gaten, uit vrees dat een achterblijvende verkoop van stekkervoertuigen de bedrijven ertoe aanzetten meer aandelen te verkopen om fondsen te werven.