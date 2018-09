OCI wint in kerstsfeer Damrak

De AEX-index sloot om twee uur 0,3% lager op 425,6 punten. Geen jaarrecord in zicht. Maar de hoofdindex troefde de Eurostoxx50 af. De Midkap-index ging 0,1% achteruit naar 635,5 punten. In de aanloop naar Kerstmis sloot het Damrak om twee uur.

Op andere Europese beurzen liet beurs Parijs toen een verlies van 0,4% zien, terwijl Londen 0,2% won.

Helft normale volumes

''De handel zit bijna dicht. De volumes zijn erg laag, de tegenkanten zijn al gesloten, Duitsland is dicht. Daardoor is er weinig beweging. En na recente rally's vinden beleggers het goed zo, ze sluiten hun posities af'', constateert analist Daam-Martijn van Holst van ABN Amro achter zijn schermen. De volumes zijn ongeveer de helft van een normale handelsdag.

Op Wall Street bereikte de Dow Jones-index gisteren met een winst van 0,4% een nieuwe mijlpaal en doorbrak de grens van 18.000 punten dankzij een sterk Amerikaans groeicijfer. Ook de breed samengestelde S&P500 zette de recordreeks voort met een plus van 0,2%. Technologiebeurs Nasdaq bleef wat achter en verloor 0,3%.

,,Er blijft beweging zitten in de beurs, ondanks de normaal rustige tijd aan het einde van het jaar. We kruipen weer richting het jaarrecord. Met nog een paar handelsdagen in 2014 kunnen we wellicht toch nog op een hoogtepunt het jaar uit, " stelt marktanalist Martijn Weller van IG Nederland.

ASML koploper dit jaar

In de AEX sloot chipmachinemaker ASML in de achterhoede met een verlies van 0,7% bij €89,27. Over het jaar gemeten won de halfgeleider het meest. Vastgoedfonds Corio dat in handen komt van de Franse branchegenoot Klépierre won 0,1% tot €40,76. Philips moest 0,7% afstaan op €24,08. ING werd 0,7% minder waard bij €10,95.

Aan de andere kant konden de oliegerelateerde fondsen op beperkte kopersinteresse rekenen. RD Shell steeg 0,2% bij €28,01. SBM Offshore ging 0,1% vooruit tot €9,93. Fugro kreeg er 1,2% bij tot €16,92.

OCI was koploper en kon bij de slotbel 2,3% bijschrijven op €29,39. Delta Lloyd koerste 0,3% hoger bij slotstand €18,31.

Bij de middelgrote fondsen eindigde BAM met 0,5% winst bij €2,57. Air France KLM zag de koers 0,2% aantrekken tot €7,62. Sligro Food profiteerde van de kerstdrukte en stond bovenin met 0,9% winst, op €31,28, net achter koploper Wereldhave (+1%). Metaalreus Aperam eindigde onderin met 1,6% verlies en €25,14 slotstand.

Nutreco, overnamekandidaat van SHV, won 0,1% in de Midkap tot €44,23. SNS Securities verlaagde zijn advies voor het diervoederbedrijf naar 'houden. SHV kocht steeds meer stukken uit de markt op. Beleggers houden stukken vast, aldus analist Van Holst, omdat ze niet met cash in de boeken willen blijven zitten vlak voor het jaareinde.

KasBank stond met 1,8% winst en €9,94 bovenin de smallcap-index, Oranjewoud (-1,8%, €5,25) en Neways (-2,6%, €7,45) verloren bij lage volumes het meest.

Pharming was lokaal het meest verhandeld bij -2% en €0,39. Core Laboratories won hier met 7,1% tot €106 het meest, Snowworld zag, bij nog geen honderd stukken, de winst wegsmelten tot -7% en eindstand €7,11.

De beurzen op Wall Street sluiten vanavond zeven uur Nederlandse tijd. Donderdag en vrijdag zijn alle Europese beurzen gesloten, de Amerikaanse beurzen zijn vrijdag geopend.

