‘Wall Street in spoor Tesla op weg naar warme weekstart’

De futures in de VS wijzen bij de aftrap op winsten tot 0,3% voor de belangrijkste graadmeters in de VS. Afgelopen vrijdag scherpten de S&P 500 en de Nasdaq nog recordstanden aan.

Beleggers in de VS trekken zich op aan de voortvarendheid van de Amerikaanse president Joe Biden om het voorgenomen omvangrijke nieuwe steunpakket door het Congres te loodsen. Een tegenvallend cijfer uit de Amerikaanse arbeidsmarkt afgelopen vrijdag lijkt ook de deur open te zetten naar extra fiscale impulsen. De voorspoedige uitrol van het vaccinatieprogramma in de VS en het overwegend meevallende cijferseizoen geven eveneens steun.

Goede start Tesla lijkt op komst

Tesla lijkt bij de start gelijk gas te gaan geven. De fabrikant van elektrische wagens is vorige maand voor $1,5 miljard in bitcoin gestapt en wil ook betalingen met de digitale munt aanvaarden.

Walt Disney dat deze week inzage geeft in de jaarcijfers, is naar verwachting ook op weg naar een positief begin.

Oliefondsen ExxonMobil en Chevron gaan zo goed als zeker met winst aftrappen gesteund door de verder aantrekkende olieprijzen.

Apple koerst waarschijnlijk eveneens hoger. Een toeleverancier van de smartphonefabrikant komt in Japanse handen,

GameStop staat voor een verdere opleving nadat de retailer van videogames eind vorige week ook flink herstel liet zien na de eerdere duikeling.