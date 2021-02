Wall Street scherpt records aan; Tesla trekt op met bitcoindeal

De Dow Jones-index eindigt 0,8% in de plus op een recordstand van 31.385 punten. De brede S&P500 wint 0,3% op een nieuwe top van 3915 punten. Techbeurs Nasdaq stijgt 0,5% naar een piek van 13987 punten.

Beleggers in de VS trekken zich op aan de voortvarendheid van de Amerikaanse president Joe Biden om het voorgenomen omvangrijke nieuwe steunpakket door het Congres te loodsen. Een tegenvallend cijfer uit de Amerikaanse arbeidsmarkt afgelopen vrijdag lijkt ook de deur open te zetten naar extra fiscale impulsen. De voorspoedige uitrol van het vaccinatieprogramma in de VS en het overwegend meevallende cijferseizoen geven eveneens steun.

Goede start Tesla

Tesla geeft gas met een winst van 1,3%. De fabrikant van elektrische wagens is vorige maand voor $1,5 miljard in bitcoin gestapt en wil ook betalingen met de digitale munt aanvaarden.

Walt Disney dat deze week inzage geeft in de jaarcijfers, laat een plus van 1,7% zien.

Apple zakt weg

Apple koerst 0,1% hoger na lange tijd op verlies te hebben gestaan. Beleggers reageerden aanvankelijk teleurgesteld op een verklaring van de Zuid-Koreaanse automakers Hyundai en Kia dat er geen gesprekken worden gevoerd met het Amerikaanse technologieconcern over een mogelijke samenwerking. In de afgelopen weken gingen er geruchten dat de autobouwers samen met Apple zelfrijdende elektrische auto's zouden gaan ontwikkelen.

Speelgoedmaker Hasbro is daarnaast met resultaten naar buiten gekomen. Die konden beleggers niet bekoren en het aandeel werd ruim 2% lager gezet.

GameStop kijkt bij grillige handel aan tegen een min van 6% nadat de retailer van videogames eind vorige week nog flink herstel liet zien na de eerdere duikeling.