Van den Ende verkoopt Stage

Dat bevestigt Van den Ende tegenover Het Financieele Dagblad.

Volgens bronnen in de financiële wereld is het verkoopproces al opgestart, dat wordt begeleid door ING en ABN Amro en moet in het eerste kwartaal van 2015 zijn afgerond. Stage hoopt op een transactie die het bedrijf waardeert op ongeveer een half miljard euro.

De omzet van het bedrijf moet over vijf jaar zijn verdubbeld tot 1 miljard euro, zegt Van den Ende. De onderneming wil uitbreiden in Europa.