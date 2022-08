Binnenland

’Grond zoekt boer’: Suriname aast op Nederlandse boeren op Floriade

De Surinaamse ambassadeur in Nederland probeert agrariers met de slogan ’Grond zoekt boer’ te overtuigen om in zijn thuisland te komen boeren, nu Nederlandse boeren in eigen land steeds meer onder druk komen te staan. Dat schrijft Omroep Flevoland.