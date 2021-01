Wall Street positief, Powell zet rentestijging op ijs

De Dow Jones-index staat 0,4% hoger, de S&P 500 stijgt 0,2%. Technologiefonsen geven de Nasdaq 0,4% winst.

Het aantal gemelde aanvragen voor een uitkering in de Verenigde Staten ging op weekbasis met 181.000 omlaag tot bijna een miljoen (965.000) voor de periode die eindigde op 9 januari.

Maar die afname blijft achter met wat de markt had ingecalculeerd: 800.000, tegen 784.000 in de week daarvoor. De 965.000 aanvragen vormen het dieptepunt sinds 22 augustus. Toen werden ruim 1 miljoen aanvragen ingediend.

Vlakke opening

Biden zou als president $2 biljoen willen uittrekken voor coronasteun, bovenop het huidige steunbedrag. Onder meer consumenten zouden opnieuw steun tegemoet kunnen zien en ook zou er aanzienlijk meer geld worden uitgetrokken voor lokale overheden en staten.

Zo’n pakket zou nog op weerstand kunnen rekenen van Republikeinen en sommige Democraten, die vinden dat de overheid niet te veel moet doen.

Jerome Powell van de Federal Reserve geeft in een webcast toelichting op de maatregelen van het stelsel van centrale banken. Beleggers zoeken naar signalen van aantrekkende inflatie. Die zag Powell niet. Er is in de nabije toekomst geen zicht op een snelle renteverhoging, herhaalde hij.

Olie zakt

De futures voor de olieprijs, goud, sojabonen, tarwe en rundvlees gingen achteruit.

Oliekartel OPEC voorziet een krimp dit jaar van 4,1%. De olievraag zal dit jaar licht stijgen, voorspelt het samenwerkingsverband bij een Brent-prijs van $55,50 per vat van 158,9 liter.

De effectieve vergoeding voor de 10-jaars staatsobligatie in de VS ging 15 basispunten hoger tot 1,103%.

Biotech-topman Bancel van Moderna drukte de stemming door te melden dat de wereld nooit afkomt van het SARS-CoV-2-virus.

Techaandelen gemengd

Techaandelen presteerden gemengd: Apple daalde met 0,2%, Microsoft zakte 0,7%, Facebook raakte 0,3% kwijt.

Maar LAM, ASML, Intel en Zoom stegen met 3 tot 7%. Netwerkbedrijven Verizon en Cisco gingen weer achteruit.

Google kondigde samenwerking met Nokia aan voor de bouw van 5G-cloudnetwerken, moederbedrijf Alphabet steeg 1,2%.

Signet Jewelers sprong 4,3% eruit op Wall Street. Zijn vierdekwartaalverkopen komen uit tussen$2,1 tot $2,12 miljard, veel beter dan analisten voorspelden.

Op de beurzen noteert videogameretailer GameStop 15,6% hoger, na 6% winst op woensdag. Het aandeel ging deze week korte tijd met 57% omhoog; analisten zien hier veel speculanten bezig.

Het effect van kwartaalcijfers sijpelde door. Vermogensbeheerder BlackRock (-2,8%) meldde een winst van $10,18 per aandeel, ver boven de $9,14 die vooraf werd gepeild onder analisten. Zijn omzet groeide afgelopen drie maanden met 13% vergeleken met vorig jaar tot $4,48 miljard. De grootste vermogensbeheerder ter wereld bereikte een grens van $8680 miljard, het hoogste niveau ooit.

Oliebedrijven Occidental en Marathon Oil ging tot 7% opwaarts.

Delta Airlines steeg 1,9%, ondanks 65% omzetdaling op jaarbasis over het vierde kwartaal. Het meldde een kwartaalverlies van $2,53 per aandeel, waar werd gerekend op $2,50 voor de omzet in het vierde kwartaal. American Airlines won 4%. Boeing steeg 2,2% op.

Autobouwer Tesla steeg 0,6%. Het moet 158.000 auto’s naar de garage terughalen vanwege een defect aan het centrale bedieningsscherm.

Betalingsverwerk PayPal (+1,3%) kreeg in China, als eerste buitenlandse bedrijf, een volledig eigen betalingsplatform. Het kocht het belang van 30% van GoPay uit.

Amazon

Webwinkel Amazon (+0,1%) ligt onder vuur van toezichthouders, het zou concurrenten voor zijn e-books met zijn marktmacht hebben benadeeld.

Het aandeel Snap (+0,6%) reageerde op de permanente blokkade die het doorvoerde voor het account van president Trump.

Winkelketen Nordstrom (-3,7%) meldde dat de verkopen tijdens de laatste feestweken 22% achterliepen bij een jaar ervoor. Maar verkopen verbeterden steeds meer vanaf november.