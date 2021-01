Wall Street: stijging WW-aanvragen VS domper voor beurzen

Het aantal werkloosheidsaanvragen is in de VS afgelopen week met ruim 180.000 gestegen. Beurzen in New York reageren volgens de laatste futures met een licht terugtrekkende beweging. Beleggers kijken verder uit naar kwartaalresultaten en vooral de speech van de nieuwe president Joe Biden over de toedeling van overheidssteun voor de zwaar getroffen economie.