BAM bouwt infrastructuur Uithoflijn Utrecht

De aanleg van de ondergrond waarop de tramlijn komt te liggen, is al in 2011 begonnen. Het komende jaar zal BAM vooral bezig zijn met voorbereidingen, waaronder het ontwerp waarbij het bedrijf samenwerkt met advies- en ingenieursbureau Arcadis. De feitelijke aanleg begint eind 2015 of begin 2016. Medio 2018 moet de Uithoflijn, waarvan de totale kosten begroot zijn op circa 440 miljoen euro, klaar zijn voor gebruik.

Het tracé van de Uithoflijn is 8 kilometer lang en krijgt negen haltes. Er komen trams op te rijden van de Spaanse fabrikant CAF, waarmee reizigers straks in 17 minuten van het Centraal Station naar De Uithof kunnen reizen. De bussen waarop zij nu zijn aangewezen doen er langer over en zitten bovendien vaak propvol.