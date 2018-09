Britse groei vooral door hogere consumptie

Britse huishoudens gaven in het derde kwartaal 0,9 procent meer uit dan in de voorgaande periode. Dat is de sterkste toename in meer dan vier jaar tijd. Vooral daardoor groeide de economie volgens een nieuwe raming met 0,7 procent. Dat is net zoveel als eind oktober al op grond van een eerste schatting werd gemeld. In het tweede kwartaal kwam de groei uit op 0,9 procent.

De Britse economie profiteert van de dalende olieprijzen en afvlakkende inflatie. Gezinnen zijn minder geld kwijt aan bijvoorbeeld verwarming van de woning en aan autobrandstoffen en zien daardoor hun koopkracht toenemen. Ook kortingsacties van winkelbedrijven geven de verkopen een duwtje in de rug.

Als gevolg van bijstellingen van het bruto binnenlands product in de kwartalen sinds begin 2013 is de groei op jaarbasis nu uitgekomen op 2,6 procent. Eerder was nog een groei van 3 procent gemeld ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar.