’Hotels krijgen Co2-surprise’

Portier was met zijn echtgenote Alexa uitgenodigd vanwege hun onderneming It Must Be Now, die hoteliers helpt verduurzamen. „Het blijkt dat 81 procent van alle toeristen wil verblijven op duurzame bestemmingen”, vervolgde Poortier.

De leden van de Europese Hotel Managers Associaton, waarvan gastheer en Huis ter Duin-directeur Stephan Stokkermans vicepresident is, hadden net een chocoladeletter gekregen van Sinterklaas. Hij werd meegebracht door Brita Röhl, die haar intieme Amsterdamse Hotel 717 net heropende. Nu werden de EHMA-leden, samen met de Las Hotellas, de club van vrouwelijke hoteliers, getrakteerd op een verhaal over CO2.

„Tussen 2025 en 2030 kunnen we ook als hotels een carbontax verwachten”, keek Stokkermans vooruit. „Dan moet je toestemming kopen om te kunnen vervuilen.” Poortier: „De prijs zal schommelen, vergelijkbaar met van aandelen.” Hij sluit deals met energiemaatschappijen, waardoor hij een vast tarief kan aanbieden. Stokkermans verwacht dat de prijs snel stijgt en stapte een paar jaar geleden al in.