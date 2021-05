Goudprijs naar hoogste punt sinds januari

Beleggers reageerden afgelopen week en vrijdagavond nerveus op signalen van een snel aantrekkende inflatie. De angst is dat centrale banken hun rentes zullen verhogen, wat doorgaans slecht is voor aandelen. Goud reikte vrijdag tot boven $1888 per troy ounce (31,1 gram).

Goudanalisten verwachten een verdere stijging dit jaar, maar daarvoor zou de prijs van het edelmetaal eerst langere tijd boven $1900 moeten blijven.

Zelfs een bescheiden opleving van de Amerikaanse dollar kon de opgang van het edelmetaal niet temmen.

Grotere hedgefondsen hebben hun positie in goud de langere termijn via futures en opties met 12% verhoogd ten opzichte van vorige week eerder. En dat is het hoogste aantal sinds juni vorig jaar. Volgens Bloomberg zijn ook goudfondsen weer gewild, terwijl die afgelopen dagen juist vaker werden verkocht.

De verwachting is dat centrale banken hun steun aan de markt met het opkopen van schulden nog maanden zullen doorzetten, wat gunstig is voor beleggers die rendement zoeken en in veel aandelen weinig winst meer verwachten.

