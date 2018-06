Aantal verkochte huizen VS valt flink tegen

Gecorrigeerd voor seizoenseffecten ligt het tempo van de verkoop van bestaande huizen in de VS nu op 4,93 miljoen per jaar. Dat is het laagste tempo in zes maanden.

Bedrukte gezichten dus bij makelaars. Ook economen hadden een beter cijfer verwacht. Ten opzichte van vorig jaar ligt het tempo wel 2,1% hoger. De mediaanprijs van verkochte huizen lag in november op $205.300, dat was 5% hoger dan in november vorig jaar.