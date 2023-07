Premium Het beste van De Telegraaf

Enorme hagelstenen in aantocht: is mijn auto verzekerd voor de schade?

Forse schade aan een auto na een hagelbui in het Duitse Kassel. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Misschien herinnert u zich nog het filmpje dat viraal ging van de man die tijdens een enorme hagelbui zijn auto probeert te beschermen. Dat deed hij door er bovenop te gaan liggen. Dat speelde zich meer dan tien jaar geleden af in Argentinië maar de beelden zijn nog makkelijk terug te vinden. Die man was hoogstwaarschijnlijk niet verzekerd voor de schade. Bent u dat wel, nu er lokaal mogelijk hagelstenen zo groot als een golfbal gaan vallen in Nederland?