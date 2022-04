Miljoenenboete Robeco om nalatige witwascontrole

Premium Geld

ING heeft administratie niet op orde, klant krijgt bijna €40.000

Banken horen hun administratie goed te bewaren. ING kon de verslagen van een gesprek in 2003 over het oversluiten van een hypotheek nergens meer vinden. Daarom mag het ING worden aangerekend dat er geen overlijdensrisicoverzekering (orv) is afgesloten en moet de bank nu €39.200 vergoeden.