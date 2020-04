Schuldeisers Hema in aanval tegen eigenaar Boekhoorn

Zij willen voorkomen dat zij een aanzienlijk deel verliezen van de 750 miljoen euro die zij aan de winkelketen hebben geleend, schrijft Het Financieele Dagblad op basis van ingewijden.

Zakenman Boekhoorn is bereid nieuw kapitaal in Hema te steken als de schuldeisers een offer brengen. Maar obligatiehouders vrezen dat Boekhoorn de coronacrisis aangrijpt om hen af te schepen. Om de schade te beperken groeperen ze zich. Woensdag kiest de grootste groep obligatiehouders, goed voor 600 miljoen euro aan schuld, een adviseur die hen gaat bijstaan in het gevecht met Boekhoorn, zeggen ingewijden tegen de krant.

Volgens het FD is de tijd schaars. Hema moet volgende week 9 miljoen euro aan rente betalen. Het bedrijf liet weten dat het aan deze verplichting zal voldoen. In juni moet Boekhoorns investeringsvehikel Ramphastos een lening van 50 miljoen euro aflossen. Obligatiehouders rekenen er op dat er voor die tijd een voorstel voor alle schuldeisers ligt. De HEMA-obligaties zijn met name in handen van institutionele beleggers. Volgens gegevens van Bloomberg gaat het onder andere om Robeco, Nordea en Invesco, aldus het FD.