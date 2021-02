GameStop-achtbaan: eerst duizelingwekkend hoog, nu hard omlaag

De koers van GameStop explodeerde in de voorbije weken van net onder de $20 begin dit jaar naar een record van net onder $350. Daarna kwam er snel de klad in bij de winkelketen van videogames. Deze week volgde een duikvlucht van het aandeel naar $90.

Daarmee komt er voorlopig een einde aan de megarally die door rebelerende beleggers op Reddit-platform wallstreetbets was ontketend in de strijd tegen hedgefondsen die speculeren op een koersdaling. Ook andere fondsen, zoals bioscoopketen AMC, werden een speelbal van kleine beleggers die gezamenlijk in actie kwamen om de koersen omhoog te stuwen. Zelfs de zilvermarkt was het podium dat Reddit-beleggers betraden om het edelmetaal te laten glanzen.

Animo lijkt af te nemen

Toch lijkt de animo bij particuliere beleggers om mee te blijven te doen met de anarchie tegen hedgefondsen snel te verminderen. Het optreden van de nieuwe Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen, speelt daar waarschijnlijk een grote rol bij. Yellen gaat mogelijk het speelveld van beursbrokers, maar ook van hedgefondsen beperken om manipulatie in de beurswereld tegen te gaan. In Nederland heeft toezichthouder AFM al laten weten de ontwikkelingen rond GameStop onder de loep te gaan nemen.

Woensdag is het aandeel GameStop bij de start van de handel op weg naar een licht herstel. De grote vraag is of de herhaalde oproepen op Wallstreetbets in stand te houden, goed genoeg zijn om een nieuwe rally op gang te brengen.

De populaire Amerikaanse beursbroker Robinhood, die onder vuur is komen te liggen vanwege zijn rol bij het ondersteunen van de beleggersrevolte, zou zijn beursplannen onverminderd willen voortzetten. In het derde kwartaal gaat naar verwachting de gang naar de beurs plaatsvinden, ondersteund door de grote Amerikaanse banken.