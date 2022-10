Werkvraag: arts blundert bij cosmetische ingreep, krijg ik loon doorbetaald?

Premium Columns

Bijstandsmoeders in de kinderopvang

De krapte op de arbeidsmarkt begint nu best nijpend te worden. Deze zomer stonden er volgens het CBS al bijna een half miljoen vacatures open; een ongekend hoog aantal. Best triest in een land waar veel mensen prima kunnen werken, maar nog steeds liever een uitkering kiezen dan een betaalde baan.