’Boeren moeten briefje 500 euro weigeren’

In delen van de agrarische sector gaat nog steeds veel contant geld om. Zo is het op paardenmarkten heel gebruikelijk om contant af te rekenen. Boeren en tuinders hebben ook veel buitenlandse contacten, die niet zelden contant betalen. Dat maakt de sector gevoelig voor witwaspraktijken, aldus LTO.

Uit overheidsgegevens over 2020 blijkt dat witwassen het meeste gebeurt via contant geld. Het 500 eurobiljet speelt daarbij een belangrijke rol. Om die reden ontmoedigt LTO de leden vanaf maandag om dergelijke biljetten nog te accepteren. De organisatie wijst boeren en tuinders op de voordelen van instant payments (directe betalingen) via de eigen bank.