'Aperam wil 100 miljoen ophalen met lening'

De onderhandse leningen worden volgens ingewijden in verschillende tranches in de markt gezet, met looptijden van vier, vijf, zes en zeven jaar. Het bedrijf zal investeerders naar verwachting deze maand bijpraten over de leningen. Zij kunnen hier tot en met 23 september op inschrijven. ING, HSBC en Société Générale zouden als begeleidende banken zijn ingehuurd.

Een Schuldschein valt onder het Duitse recht. De documentatie verbonden aan een Schuldschein is minder dwingend dan de documentatie van een obligatielening.

Aperam vroeg onlangs aan kredietbeoordelaars S&P Global en Moody’s om de onderneming weg te halen uit hun ratingdiensten. Topman Timoteo Di Maulo legde uit dat de ratingdiensten volgens hem eigenlijk niet meer nodig zijn "gezien onze lage schuldenlast en de aard van de financieringsbehoeften". De onderneming zei destijds er naar te streven om de huidige kredietwaardigheid vast te houden.