Menzis-baas Wouter Bos luidt de noodklok: ’Zorginfarct al begonnen’

Door Klaartje Bax

Wouter Bos: „Minister worden? Nee, de politiek is er niet leuker op geworden."

Wageningen - Oud-PvdA-leider Wouter Bos is weer af en toe in het Haagse te zien. Niet omdat zijn politieke ambities weer oplaaien, maar om te praten over het Integraal Zorgakkoord dat in de loop van deze zomer klaar moet zijn en waarin oplossingen voor grote problemen in de zorg worden uitgewerkt. Bos schuift aan als nieuwe bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar Menzis.