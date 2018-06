Groeispurt in Britse winkelverkopen

De verkopen namen vorige maand met 1,6 procent toe in vergelijking met oktober. Economen rekenden gemiddeld slechts op een plus van 0,4 procent. Op jaarbasis werd 6,4 procent meer verkocht, wat de sterkste groei is sinds mei 2004.

De prijzen in de Britse winkels lagen vorige maand gemiddeld 2 procent lager dan een jaar eerder. Dat is de grootste daling sinds augustus 2002.