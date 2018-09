Bedrijven investeren vooral in gebouwen

In september werd 3,5 procent meer geïnvesteerd dan een jaar eerder, meldde het CBS na een herziening. Aanvankelijk werd voor die maand een toename van 3,2 procent gemeld.

De hogere investeringen in met name gebouwen en infrastructuur waren terug te zien in de bouwnijverheid ,,die in oktober 3,2 procent groter was dan een jaar eerder.'' De aanschaf van meer machines en installaties is volgens het statistiekbureau in lijn met het toegenomen producentenvertrouwen.

In de lift

Van oktober 2013 tot mei 2014 zaten de investeringen in de lift. Sindsdien wisselen maanden met krimp en groei elkaar af. ,,Dat is vooral toe te schrijven aan de grillige investeringen in bouwwerken'', aldus het CBS.

Het CBS stelde dat de omstandigheden voor investeringen in december iets ongunstiger zijn dan in november. ,,Dat komt vooral doordat de groei van de Nederlandse export kleiner was dan een maand eerder'. Ook waren de ondernemers in de industrie een stuk negatiever over hun orderportefeuille''.