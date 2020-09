Webshops profiteren volop van coronacrisis

Terwijl de online bestedingen aan diensten als reizen en tickets een daling van 45% kenden ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar, werd dit door de groei in uitgaven aan producten van 52% ruimschoots gecompenseerd, meldt Thuiswinkel.org na onderzoek van marktonderzoeker GfK.

Grotere impact

Uit de cijfers blijkt volgens Thuiswinkel.org dat de coronacrisis zoals verwacht in het tweede kwartaal van dit jaar een grotere impact had op de e-commercesector dan in de eerste drie maanden. In januari en februari was er immers nog niet zoveel aan de hand.

Het totale aantal online aankopen is ook door corona sterk gegroeid, met 22% in het eerste halfjaar en met 36% in het tweede kwartaal.

Meer kopers

Door de gedeeltelijke lockdown eerder dit jaar is het aantal online kopers toegenomen. Een jaar geleden waren het er nog 11,7 miljoen, in het tweede kwartaal van 2020 bedroeg dat aantal 12,5 miljoen.