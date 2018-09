WTI-olie zakt door grens

Deze belangrijkste benchmark voor de Amerikaanse oliemarkt komt daarmee uit op een nieuw dieptepunt in ruim vijf jaar. Voorbeurs in de VS stond WTI op $54,30.

Ruim 45% daling

Brentolie is sinds gisteren door de grens van $60 per vat gezakt. De Amerikaanse WTI heeft dit jaar 45% aan waarde verloren, vooral door een afname van de vraag. Olieprocuderende landen verenigd in OPEC hebben een productiebeperking afgewezen, waardoor de druk op de prijs eveneens toenam.

De omzet uit olieexport van OPEC-landen zal volgend jaar vermoedelijk tot $446 miljard afnemen, 46% minder dan in 2013. Eind dit jaar zal de nettoexportwaarde $700 miljard bedragen, 14% minder dan vorig jaar.

