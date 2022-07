Deurnse bussenbouwer Ebusco zet voet op Spaanse bodem

De bussen moeten in het tweede kwartaal van 2023 zullen worden geleverd. Met dit contract krijgt Ebusco voor het eerst voet aan de grond op de Zuid-Europese markt en is Ebusco actief in negen landen. „Spanje is een van de doelmarkten in onze internationale expansiestrategie, aangezien de elektrische busmarkt in Spanje de komende jaren naar verwachting aanzienlijk zal groeien”, zegt Peter Bijvelds, ceo van Ebusco.