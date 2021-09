Premium Het beste van De Telegraaf

Grootschalige elektrificatie zorgt voor spanning ’Elektriciteitsnetwerk kan groeiende vraag naar stroom niet bijbenen’

Door Edwin van der Schoot

„We hebben duizenden extra kilometers leidingen nodig”, erkent een woordvoerder van Alliander. Ⓒ ANP/HH

Utrecht - Maanden of zelfs jaren wachten voordat er stroom is in je nieuwe bedrijfspand, supermarkt, verzorgingstehuis of school. Steeds vaker wordt dit realiteit, nu de vraag naar elektriciteit voor laadpalen, inductiekookplaten en warmtepompen rap toeneemt, maar het uitbreiden van het elektriciteitsnetwerk het tempo niet kan bijbenen.