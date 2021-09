Gerd Leers had een harde leerschool

May had in Brunssum een bloeiende wasmachine-fabriek, met als merknaam Victoria. Vooral de mijnwerkersgezinnen konden in die tijd zo'n machine goed gebruiken om de altijd smerige werkkledij te wassen.

De voormalige mijnwerker uit de Oranje Nassau-mijn deed gouden zaken maar zijn zoon André Leers, de vader van Gerd Leers, slaagde er niet in om dat succes voort te zetten. Hij raakte aan de drank en stierf op 40-jarige leeftijd. De overgebleven moeder en kinderen leden een nogal armoedig bestaan.

De Oranje Nassau-mijnschacht die nog in Heerlen te zien is. Ⓒ FOTO DIJKSTRA

„Dat heeft ons gevormd", vertelde Gerd Leers bij de presentatie van het boek in de boekhandel Dominicanen in Maastricht, de stad waar hij lange tijd burgemeester is geweest. „We werden naar een kostschool gestuurd. Dan kwam je maar een weekeinde per maand naar huis. Maar daardoor hebben we als kinderen ook leren knokken en tegenslagen leren overwinnen."

Gerd Leers is nog altijd actief, onder meer met zijn bedrijf dat ondernemers bijstaat. „Ik ben ook voorzitter van de Efteling en ik hou me bezig met de verkoop van de inboedel van aardewerkfabriek Jema in Maastricht. Die staat al 40 jaar stil, maar we hebben nog een enorme voorraad aan aardewerk gevonden. Binnenkort openen we een pop-up winkel."

De Haagse burgemeester Jan van Zanen was speciaal naar Maastricht gekomen: „Dat doe ik voor Sarah, want zij schrijft al mijn teksten voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten” zei hij als voorzitter. ,,Meestal reist zij achter mij aan, nu is het andersom. Ze heeft een uitstekende pen, dat kan ik bevestigen.”