’British Airways stuurt 36.000 medewerkers naar huis’

Het bedrijf heeft vanwege de coronacrisis een groot deel van zijn vloot aan de grond gezet. De maatregel is volgens de BBC van toepassing op ingenieurs, mensen die op het hoofdkantoor werken en cabine- en grondpersoneel van British Airways.

Er wordt niet verwacht dat er ontslagen gaan vallen, stelt de omroep. British Airways is al enkele dagen in onderhandeling met de vakbond, maar heeft naar verluidt op hoofdlijnen een akkoord gesloten.

Verwacht wordt dat de getroffen medewerkers aanspraak kunnen maken op een steunprogramma van de Britse overheid om een deel van hun salaris vergoed te krijgen.

Dinsdag maakte het bedrijf bekend tijdelijk alle vluchten vanaf luchthaven Londen Gatwick, de op een na drukste Britse luchthaven, te staken om kosten te drukken.

