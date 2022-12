Premium Het beste van De Telegraaf

Column: groeien door meer schulden te maken heeft langste tijd gehad

Door Edin Mujagić

Minister Kaag (Financiën) zal merken dat rentelasten een steeds groter beslag op de overheidsuitgaven leggen. Ⓒ ANP/HH

Het Nederlandse Ministerie van Financiën lost schulden af. Ja, echt! Het gaat dan wel om leningen die de Staat aanging in 1815, 1896 en 1910, en in totaal om 0,003% van de staatsschuld. Ofwel: aflossen van de staatsschuld komt net iets vaker voor dan we de komeet van Halley voorbij zien komen (eens in circa 75 jaar).