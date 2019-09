GE geeft meerderheid in Baker Hughes op

GE had eind juni circa 50,4 procent van Baker Hughes in handen, en ook al eerder aangegeven het belang terug te willen brengen. Maar de verhouding tussen de twee kwam recent in de schijnwerpers te staan, na een vernietigend rapport van een financieel klokkenluider. Die stelde dat GE onder meer investeringen in Baker Hughes niet goed zou hebben verantwoord. GE benadrukte dat de boekhouding integer is en sprak van marktmanipulatie.

Het rapport kwam van Harry Markopolos, die bekend is als een vroege klokkenluider over de megafraudezaak rond Bernard Madoff.