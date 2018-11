M&G: Groei aanjagen met kleine zeepbellen

M&G heeft ruim €316 miljard aan activa onder beheer. Volgens Buschmann houdt in 2015 het deflatiespook alle gemoederen bezig. ,,Centrale bankiers proberen in plaats van de inflatie af te remmen, met man en macht de geldontwaarding naar 2% te tillen'', stelt hij.

Aanleiding tot zorg

De recente inflatiecijfers van 1,7% in de Verenigde Staten en 1,3% in het Verenigd Koninkrijk geven hem ''lichte aanleiding tot zorg''. Maar de jaarlijkse inflatie van krap 0,4% in de eurozone is ''pas echt zorgwekkend'', omdat de vijf perifere euro-economieën Griekenland, Spanje, Italië, Slovenië en Slowakije met deflatie kampen.

De idee dat deze deflatiedruk alleen uit het Westen komt, klopt niet. De vertraging van de Chinese economie is geen probleem voor het land zelf, waar de top op macro-niveau gewend is met macro-economische dossiers te schakelen. ''Bovendien heeft China nog zo’n $1300 miljard aan Amerikaans staatspapier achter de hand. Dit zou kunnen worden verkocht om fiscale stimuleringsmaatregelen te financieren'', analyseert Buschmann.

Lage olieprijs helpt groei

De gevolgen gaan dieper. Lagere groei betekent minder investeringen in infrastructuur, woningen en andere bouwprojecten. Het is denkbaar dat prijzen van grondstoffen gaan dalen, aldus M&G.

Olieprijzen zijn verder ingezakt. Hoewel op korte termijn deflationair, zal de lage olieprijs over de langere termijn naar verwachting positief uitvallen voor mondiale groei. ''Een lagere olieprijs stimuleert consumentenbestedingen en - als alles verder min of meer gelijk blijft - zou dit juist het mondiale bbp in 2015 een impuls kunnen geven'', zegt Buschmann.

''De geschiedenis toont aan dat bewegingen in energieprijzen de motor zijn van veranderingen in economische groei. Daarom zou 2015 een jaar kunnen zijn waarin de economie eindelijk de steun krijgt die het nodig heeft om echt op stoom te komen. Het is de belangrijkste reden tot optimisme.''

