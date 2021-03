Vioolmoeder Coosje Wijzenbeek overleden

,,Een ander zoals zij, is er in heel Nederland niet”, zei ondernemer John Fentener van Vlissingen afgelopen zomer in Noordwijk, waar hij afgelopen jaren haar masterclass voor ontluikend talent sponsorde in Huis ter Duin. Het was een vast uitje voor de crème van het Nederlands viooltalent, verenigd in de Fancy Fiddlers, met in het comité van aanbeveling grootheden als Jaap van Zweden, Tonny Eyk en Emmy Verhey.

Haar werkzame leven droeg Coosje op aan haar leerlingen, onder wie Luna de Mol (18) en Charlotte Spruit (20), die prijzen en beurzen wonnen in onder meer het Nederlands Vioolconcours, het Oskar Back Tournooi en van het Kersjes Fonds. Tientallen van haar vioolpupillen konden door haar toewijding worden toegelaten op gerenommeerde conservatoria in binnen- en buitenland.

Coosje Wijzenbeek studeerde viool bij Davina van Wely aan het Conservatorium van Amsterdam. Al snel richte zij zich op lesgeven. Het leverde haar vele prijzen en onderscheidingen op, afgezien van de voldoening om jonge musici een plek te bezorgen op het wereldpodium.