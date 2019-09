'Lagere overheidsuitgaven groeitegenvaller'

De uitgaven van de overheid groeien dit jaar met 1,1 procent op jaarbasis, is de nieuwe voorspelling. Eerder rekenden de kenners op een toename van 2,4 procent. Ook volgend jaar valt de groei in overheidsconsumptie lager uit. Rabobank blijft er nog wel op rekenen dat de economie dit jaar als geheel met 1,8 procent groeit. De groei blijft op peil omdat consumenten en bedrijven de terugval van de overheid compenseren door de portemonnee te trekken en te investeren. Voor volgend jaar daalt de groeivoorspelling wel tot 1,4 procent.

"Door nijpende personeelstekorten lukt het de regering waarschijnlijk niet om meer mensen in de zorg en het onderwijs aan te nemen, zoals het streven eerder dit jaar was", laat econoom Ester Barendregt weten. Volgend jaar zal dat volgens haar langzaam verbeteren, omdat dan de krapte op de arbeidsmarkt afneemt.

Maar in dat jaar waaien donkere wolken uit het buitenland. Dan voelt de Nederlandse economie de effecten van de vertragende groei van de wereldhandel. Het risico op een recessie in veel landen is aan het stijgen, aldus de economen. Daarnaast helpt de escalerende handelsruzie tussen de Verenigde Staten en China niet mee. Bovendien is het risico van een no-dealbrexit nog "aanzienlijk".