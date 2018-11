Australië zucht onder lagere grondstofprijzen

Dat zei minister van Financiën Joe Hockey zondag. De prijs van ijzererts is dit jaar bijna gehalveerd en bereikte vrijdag met 68,50 dollar het laagste niveau in vijf jaar. De prijsdaling heeft ,,een grote impact gehad op onze begroting, evenals de dalingen van 15 en 20 procent bij respectievelijk kolen en tarwe''. De uitvoer van ijzererts is goed voor ongeveer 20 procent van de totale export.

Hockey kondigde aan dat gekeken wordt naar extra bezuinigingsmaatregelen, vooral op het ambtenarenapparaat.