Vijf vragen: autoproductie stil door tekort aan chips

Premium Geld

Wat kies jij: benzine, diesel of elektrisch laden?

Autofabrikanten zetten vaart achter de elektrische auto en zweren massaal de brandstofauto af. Wat betekent dat voor de huidige autokoper? Is die nieuwe diesel of die kleine benzineauto over vijf jaar nog wat waard? Of toch maar kiezen uit het nog schaarse assortiment stekkerauto’s?