Beursblog: AEX zet herstel krachtig voort

Financieel

Beursblog: Dow pakt 300 punten winst

Wall Street eindigde vrijdagavond met een plus na een rode start bij de aanvang van de tweede jaarhelft. Vanwege de forse inflatiestijging is er zicht op meer steun van centrale banken, terwijl obligaties waarde verliezen en aandelen in trek zijn. De AEX is met een half procent verlies de handel uit...