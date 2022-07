Beursblog: ’Apple geeft ook AEX zure smaak bij start handel’

Premium Financieel

15 jaar iPhone: ’Eerste toestel nu wel tienduizend euro waard’

Het is woensdag vijftien jaar geleden dat de allereerste iPhone uitkwam in de Verenigde Staten. Hoewel het zeker niet de eerste smartphone was, markeert het wel het begin van een smartphonerevolutie. Waarom was de telefoon zo’n kantelpunt en hoe evolueerde hij?